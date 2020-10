| Modetrends im Winter

Von Lara Hunt

Die Tage werden kürzer und es wird merklich kälter. Zum Glück gibt es aber kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Die aktuellen Modetrends halten auch an kalten Tagen warm – und sehen dabei gut aus.

Auch in diesem Winter zeigt sich die Mode vielfältig und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Sie orientiert sich an warmen Herbsttönen und gedeckten Winterfarben, wobei immer wieder mit ausgewählten knalligeren Farbakzenten in Gelb oder Lila gespielt wird.

Für Abwechslung sorgen auch Muster, die weiterhin angesagt sind, und Fransen, die die Looks auflockern. Dabei haben die Designer nicht nur auf Optik, sondern auch auf Tragekomfort gesetzt. In diesem Winter gilt: schön und bequem.