| Fitness

Dr. Pouria Taheri (39) ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie leidenschaftlicher Sportler. Er leitet mit Dr. med. Daniel Hoffmann die orthopädische, sportmedizinische und unfallchirurgische Praxis Hoffmann/Taheri in Berlin. Dr. Taheri lief bereits drei Marathons und spielte für die Basketball-Nationalmannschaft des Iran.

Laufen, Dehnen, Sportabzeichen: Im Rahmen unserer Fitnessserie haben wir Sporteinsteigern schon Anstöße gegeben. Im prisma-Gespräch gibt Dr. Pouria Taheri Tipps aus medizinischer Sicht.

"Einsteiger sollten sich nicht entmutigen lassen", sagte Dr. Pouria Taheri zu Beginn unseres Gespräches. Er ist selbst leidenschaftlicher Sportler und weiß genau, welche Fehler Anfänger machen können. Eines liegt ihm am Herzen: Motivation!

Welchen Sport empfehlen Sie Anfängern, die abnehmen möchten?

Die Mischung macht’s! Beginnen Sie mit Spaziergängen, leichtem Krafttraining mit körpereigenem Gewicht sowie Mobilisierungsübungen. Dabei ist die Gewichtsabnahme tückisch, denn durch die regelmäßigen sportlichen Aktivitäten verändert sich das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Fett. Das Gewicht bleibt zunächst konstant. Jedoch steigern sich Ihre tägliche Energie und Ihre Lebensqualität. Durch die richtige Ernährung verändert sich zunehmend Ihre Figur.

Welchen Sport kann ich betreiben, ohne vorher einen Arzt zu fragen?

Spaziergänge, Krafttraining mit körpereigenem Gewicht oder auch Gymnastik in der Gruppe sind meist bedenkenlos, dennoch rate ich immer zu einem generellen Check-up beim Sportmediziner. Das dauert nicht lange und gibt einem Sicherheit, was den großen Rahmen angeht, in dem man sich bewegt.

Raus in die Natur, Sportverein oder Fitnessstudio?

Gerne raus in die Natur und an die frische Luft. Das lässt einen die Umwelt neu entdecken und gibt Abstand zur multimedialen Welt. Und auch mal Zeit, die Gedanken zu sortieren. Ich nutze das Laufen als meditatives Medium, indem ich den Kopf mal durchpusten lasse und mir die Zeit für mich nehme.

Krafttraining oder Ausdauertraining?

Ich rate gerne zu Beginn Ausdauersport zu machen, wobei das Krafttraining additiv dazukommen sollte. Machen Sie beides in Kombination! So fördern Sie nicht nur Ihr Herz-Kreislauf-System, sondern vor allem auch Ihre Haltung und Ihr Körpergefühl.

Wie stehen Sie zum Schwimmen und Radfahren?

Das sehe ich als tolle Abwechslung! Gerade Menschen mit Gelenkproblemen und denen, die keinen Spaß am Laufen haben, lege ich es sehr ans Herz, den Einstieg mit dem Rad zu wählen und so regelmäßig Wege zurückzule - gen. Auch Schwimmen stellt eine gelenkscho - nende Herausforderung an den Körper dar und steigert die Kraftausdauer.

Empfehlen Sie Senioren den Einstieg in den Sport?

Selbstverständlich! Gerade im höheren Alter ist die Bewegung förderlich, um chronische entzündliche Erkrankungen zu vermeiden, mental auf der Höhe zu bleiben und stetige Rückmeldung vom Körper zu bekommen.

Was sollten Senioren beachten?

Eher regelmäßig und mit flacher Anstiegs - kurve den Trainingsplan gestalten, als hohe Trainingsspitzen zu generieren. Der Körper besitzt im Alter geringere Muskelmasse und braucht länger in der Regeneration. Der Spaß muss im Vordergrund stehen und der Sport sollte nicht zur Qual werden. Dann steht der neuen Leidenschaft nichts im Weg.

Ihre Ernährungstipps?

Du bist, was du isst! Dieser Leitsatz hilft mir meinen Patienten ihre Gelenk- und Gewichts - probleme besser verständlich zu machen. Das Ziel sollte es sein, eine antiinflammatorische Ernährung aufrechtzuerhalten, das heißt Entzündungen im Körper einzudämmen. Be - mühen Sie sich produziertes Essen wegzulas - sen. Vermeiden Sie industrialisierten Zucker, Fast Food und Tiefkühlprodukte.

Das Gespräch führte Stephan Braun.