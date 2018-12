| Verlosung

Entdecken Sie den Unterschied und erleben Sie gemeinsam mit einer Begleitperson die "Mein Schiff 2" von TUI Cruises: Sie reisen in einer Balkonkabine – Ihre siebentägige Entdeckungsreise durch die Kanarischen Inseln startet in Las Palmas auf Gran Canaria. Tauchen Sie ein in die abwechslungsreichen Ziele und Häfen wie Funchal auf Madeira, Puerto del Rosario auf Fuerteventura, Arrecife auf Lanzarote sowie Santa Cruz de Tenerife auf Teneriffa.

Die neue "Mein Schiff 2" ist Teil einer neuen Schiffsgeneration der Reederei. Bei der Gestaltung der Außen- und Innenbereiche können sich die Gäste auf einige Neuheiten freuen: Wie auf den anderen Neubauten sorgen bekannte Innenarchitekten dafür, dass das Schiff abwechslungsreich, aber gleichzeitig harmonisch in seinem Design über die Meere gleitet.

Und: Wie auf allen Schiffen der "Mein Schiff"-Flotte erwartet Sie ein "Premium-Alles-Inklusive"-Konzept. Das bedeutet: Während des gesamten Aufenthalts können Sie alle Mahlzeiten und über 100 Markengetränke in fast allen Restaurants und Bistros sowie Bars und Lounges genießen – ohne Extrakosten. Infos können Sie im Netz unter www.tuicruises.com finden.

Die Reise findet vom 8. bis 15. März 2019 statt. Der Gesamtwert der Reise für zwei Personen in einer Balkonkabine mit Anreisepaket und "Premium-Alles-Inklusive" beträgt circa 3700 Euro.

Der Gewinn gilt ausschließlich für die im Gewinnspiel angegebene Reise der TUI Cruises GmbH, eine Übertragung auf eine andere Reise ist nicht möglich. Auch eine Auszahlung des Reisewertes in bar ist nicht möglich. Es gelten die Reisebedingungen der TUI Cruises GmbH. Mit dem Antritt der Reise erklären Sie sich mit den Reisebedingungen einverstanden.

