Aktion Urlaub: Auf und davon

Keine Frage – die schönste Zeit im Jahr ist der Urlaub! Egal, ob die lang herbeigesehnte Kreuzfahrt, der Städtetrip mit Freunden oder der Strandurlaub mit der Familie, Reisen ist einfach entspannend und zugleich spannend. Deshalb widmet sich prisma in der Aktionswoche Reise dem Thema in seiner ganzen Bandbreite.

Endlich die Strapazen der vergangenen Jahre vergessen, die Koffer packen und unbeschwert das Leben genießen – davon träumen die Deutschen nach Corona-Pandemie, Kriegsbeginn in der Ukraine und Angst vor der Energie-Krise im Winter. Die große prisma-Trend-Umfrage anlässlich der Branchenleitmesse ITB in Berlin im März 2023 hat ergeben, dass 90 Prozent der Befragten in diesem Jahr unbedingt verreisen wollen. Während die Reiselust im Pandemie-Jahr 2020 auf nur noch 50 Prozent sank, lag sie nun zu Beginn des Jahres schon wieder bei 62 Prozent. Nicht nur die Reiselust ist zurück, auch die Planung ist bereits im vollen Gange: Mehr als 80 Prozent der Befragten haben eine große Reise mit mindestens fünf Übernachtungen geplant, zwei Drittel wollen mindestens einen Kurztrip mit ein bis zwei Übernachtungen oder eine Kurzreise mit bis zu vier Übernachtungen unternehmen. 63 Prozent der Befragten wollen dieses Jahr ins europäische Ausland verreisen, knapp jeder Vierte sogar weiter weg. Bei den innerdeutschen Reisezielen gibt es zwei klare Favoriten: die Ostsee (75 Prozent der Stimmen), gefolgt von der Nordsee mit 72 Prozent.