Boßeln beim Familien-Spaziergang

Kontakte beschränken, Vereinssport aussetzen, aber dennoch im kleinsten Kreis fit bleiben und dabei auch noch Spaß haben? Kein Problem. Mit einer Partie Familien-Boßeln schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Dazu braucht man nur einen ausgedehnten Familien-Spaziergang in der Natur, ein paar Boßel-Kugeln und etwas Geschick. Nun geht es los. Zwei Teams versuchen eine Strecke zurückzulegen, auf die sich beide vorher geeinigt haben. Man folgt dabei den geworfenen Kugeln. Die Würfe werden notiert. Natürlich sollten beide Mannschaften sich ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Daher ist es klug, vorher dafür zu sorgen, dass beide Teams ähnlich gute Werfer in ihren Reihen haben.

Während die Familie die Strecke zurücklegt, lassen sich wunderbare Natur- oder Tierbeobachtungen machen. Ein kleines Quiz ist unterwegs genauso eine gute Idee wie Snacks, mit denen sich die Teilnehmer stärken.