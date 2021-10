Brettspiele-Tipps: Märchenhafte Welten für zu Hause

"Die Herzblut-Aufgabe"

Harter Alltag im Krankenhaus

Sechs Prominente packen in der SAT.1-Reportage- Reihe "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" im Krankenhaus mit an. Auf die Zuschauer warten spannende Einblicke in einen Arbeitsalltag voller Herausforderungen.

MEHR