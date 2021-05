Bunte Freudenspender: Pfingstrosen und Hortensien

Pfingstrosen Zunächst schüchtern, doch dann immer offenherziger, zeigt die Pfingstrose, was sie zu bieten hat. Als Teil eines Staudenbeets oder in der Strauch-Variante ist sie nicht nur ein prächtiger Hingucker, sondern auch noch eine Duftbombe. Um sie perfekt gedeihen zu lassen, gehört sie in nährstoffreichen Boden. Die Strauch-Pfingstrose blüht bereits im April, ihre Stauden-Schwester etwas später. Strauch-Pfingstrosen werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin übrigens als Heilpflanzen verwendet.