Das sind die Trendsport-Knaller 2022

Wenn Manuel Gajus an die diesjährige "FIBO", die größte Messe in Deutschland für die Bereiche Fitness und Bodybuilding, zurückdenkt, gerät er ins Schwärmen. "Es gibt wirklich tolle Innovationen, die sich vor allem mit Themen wie Muskelaufbau und Gelenkstabilisation beschäftigen, aber auch großen Spaß machen und dazu beitragen, die Leute in Bewegung zu bringen", sagt der Fitness-Coach und Per-sonal-Trainer, der unter anderem schon Fußballprofis wie Marius Bülter (FC Schalke 04), Daniel Ginczek und Raphael Wolf (beide Fortuna Düsseldorf), Bloggerin Paulina Mary oder Moderator Oliver Bendt fit für die nächsten Aufgaben gemacht hat. Mit ihm ging prisma Trendsportarten durch, die in diesem Sommer ganz besonders hoch im Kurs stehen. Was ist reiner Spaß und was bringt einen wirklich weiter? Lesen Sie selbst.