Den Spaziergang zur Rallye machen

Moderator André Gatzke, regelmäßig für die Maus im Einsatz, ist gern im Freien unterwegs. Als Vater weiß er allerdings, dass ein einfacher Spaziergang Kinder nicht immer ausnahmslos begeistert. Sein Tipp: "Macht eine Rallye draus. In der Stadt kann man zum Beispiel den teuersten Artikel in einem Schaufenster suchen oder gucken, wie viele Parteien in einem bestimmten Haus wohnen", erklärt er.

Wer mag, kann den Kindern auch eine Kamera in die Hand drücken und sie auf Fotosafari schicken, zum Beispiel mit der Aufgabe, etwas Großes, etwas Kleines und etwas Lebendiges zu fotografieren. Im Wald kann mithilfe eines Fieberthermometers die Temperatur des Wassers gemessen werden. Oder man nimmt eine Küchenwaage mit und sucht Gegenstände, von denen man glaubt, sie würden ein Kilo wiegen.

Mangelt es doch an kreativen Ideen, bieten sich Apps an, zum Beispiel die von Biparcours, mit der jeder seinen eigenen Parcours erstellen kann – oder mit Gatzkes Buch "Das etwas André Spiele Buch".