Der "Genuss-Botschafter Johann Lafer im Interview: "Ernährung ist die Basis unseres Seins"

In der Sat.1-Sendung „Drei Teller für Lafer“ müssen drei Hobbyköche den Österreicher von ihrem kulinarischen Können überzeugen. Warum Johann Lafer dabei immer noch etwas lernt und welche Rolle Burger King in seinem Leben gespielt hat, erzählt er im prisma-Podcast .

Herr Lafer, in „Drei Teller für Lafer“ werden Sie täglich von drei Hobbyköchen bekocht. Kommt es noch vor, dass Sie manche Zutaten nicht kennen?

Johann Lafer: Ja, zwischendurch ist eine Überraschungszutat dabei. Ich probiere gerne Neues aus, allerdings achten wir bei „Drei Teller für Lafer“ darauf, dass die Zutaten alltagskompatibel sind. Es darf also nicht immer der außergewöhnliche Enoki-Pilz sein, stattdessen sollen unsere Köche Zutaten verwenden, die jeder zu Hause hat. Wir möchten unseren Zuschauern den Anreiz geben, ein Gericht auch mal neu zu interpretieren und sich selbst auszuprobieren.

Das Entscheidende an der Sendung ist, dass man sich mit dem Koch oder der Köchin in gewisser Weise identifizieren kann. Das gelingt uns am besten, indem wir das Spektrum für alle drei Generationen öffnen.