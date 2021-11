In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 4: Digitalisierung – was bringt das eigentlich?

Dieses Wort hat es in sich, denn es gibt keine hundertprozentige Definition, was damit alles gemeint ist, aber gleichzeitig Millionen unterschiedlicher Ansätze, was damit alles gemeint sein könnte. Selbst die Antworten sind vielfältig, wann es zum ersten Mal Erwähnung fand und welche Bedeutung es in Zukunft haben könnte. In der englischen Sprache tauchte das Wort 1953 zum ersten Mal auf, aber auch in den beiden vorherigen Jahrhunderten gab es Experimente, um schnellere Rechenmaschinen zu entwickeln oder Daten papierlos zu speichern. Es geht um die Umwandlung analoger Signale in digitale Formate, also in Einsen und Nullen, aber das ist nur ein abstrakter Aspekt.