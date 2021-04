Drei Fragen an … Hermann Bühlbecker

Der Geschäftsführer der Henry Lambertz GmbH & Co. KG verrät, wieso man mit Süßigkeiten nichts verkehrt machen kann.

Zum Muttertag sind Süßigkeiten ein beliebtes Geschenk. Was glauben Sie – macht Schokolade glücklich?

Professor Hermann Bühlbecker: Natürlich – und dies im wahrsten Sinne des Wortes. "Xocoatl" bedeutete bei den Azteken nichts anderes als "Trunk der Götter". Kakao enthält eine Reihe positiv wirkender, anregender Stoffe, wie etwa Koffein oder den Pflanzenstoff Theobromin, den der Körper in das Glückshormon Serotonin wandelt. Das Glück in und mit der Schokolade hat aber vor allem mit glücklichen Momenten zu tun, eben mit besonderen Verzehrmomenten, mit schönen Erinnerungen und Ereignissen, die wir damit verbinden. Schokolade steckt auch voller Emotionen – als liebenswertes Dankeschön, eben als das schönste süßeste Geschenk aller Geschenke.

Gibt es eigentlich in Sachen Gebäck Trends? Welche Spezialitäten sind im Frühjahr besonders gefragt?

Im Frühjahr sind vor allem leichte, "frühlingshafte" Gebäcke gefragt – etwa auch als hochwertige Mischungen und in Dosen mit Frühlingsmotiven. Es sind vor allem die Gebäcke, die sich auch in der Best Selection finden, die prisma verlost.

Ein kleiner Ausblick Richtung Sommer: Was wird genascht, wenn die Temperaturen steigen?

Im Gegensatz zu unseren klassischen Herbst- und Weihnachtsgebäcken verzichten wir in der Sommerzeit – wegen der Temperaturen und der Schmelzgefahr – bei unseren Produkten weitgehend auf den Einsatz von Schokolade. Besonders nachgefragt sind in diesem Zeitraum vor allem unsere Bio-Sortimente und unsere beliebten Jahresgebäcke wie beispielsweise "Vitalgebäck".

50 MAL GEBÄCK GEWINNEN!

prisma und Lambertz verlosen 50 mal die Best Selection – eine Dose gefüllt mit 24 verschiedenen, ausgewählten Gebäckstücken. Bis zum 30.4.2021 unter der Rufnummer 01379/888511* anrufen und mit etwas Glück gewinnen!

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.