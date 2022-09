Energie sparen? Geräte überprüfen!

Die Energiepreise steigen, das Thema Sparen ist in aller Munde. Doch woher weiß ich eigentlich, welche Geräte im Haushalt wie viel Strom verbrauchen?

Mit einem Strommessgerät erhält man einen guten Überblick. Es lohnt sich, in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale nachzufragen, denn oftmals werden dort Messgeräte ver-liehen. Im Durchschnitt entfällt ein Drittel unseres Verbrauchs auf den Bereich Kommunikation – Fernseher, Konsole, Drucker und Co. Beim Kauf dieser Geräte Geräte überprüfensollte daher auf eine hohe Effi-zienzklasse sowie den konkret angegebenen Stromverbrauch in kWh pro Jahr geachtet werden.