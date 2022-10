Energie sparen in der Küche

Entertainment

"Moulin Rouge"-Musical: Schillerndes Schauspiel

Am 6. November feiert "Moulin Rouge! Das Musical" Deutschlandpremiere in Köln. Baz Luhrmanns Erfolgsfilm wird dann in einer spektakulären Inszenierung auf die Bühne gebracht – getreu den Werten der Bohème: Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe.

