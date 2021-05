Gaming-Tipps: Spielspaß für alle

The Elder Scrolls V: Skyrim Bereits 2011 veröffentlicht, gehört Skyrim auch heute noch zu den beliebtesten Fantasy-Rollenspielen. Kein Wunder, denn die fantastische Welt von Himmelsrand hat dem Spieler allerhand zu bieten. Selbst wer nicht die Haupthandlung verfolgt, kann mit seinem "Dovahkiin" (vom Drachenblut abstammender Charakter) so allerhand erleben. Epische Kämpfe, tolle Landschaften, verschiedene Völker und die Möglichkeit, Waffen zu schmieden, zu jagen und zu handeln, machen das Spiel so unterhaltsam. plattformübergreifend

Among Us Es ist DAS Spiel des Corona-Lockdowns geworden, obwohl es bereits 2018 auf den Markt gekommen ist: Among Us. Maximal zehn Spieler sind bei diesem Online-Spiel gemeinsam in einem Raumschiff. Die meisten von ihnen sind Crewmitglieder (Crewmates), die kleine, kurzweilige Aufgaben erledigen müssen. Ein oder zwei Spieler sind Eindringlinge (Impostor), die die anderen umbringen können. Wird eine Leiche aufgefunden, kann eine Abstimmung einberufen werden, bei der jeder seine Unschuld beteuern kann. Der Spieler mit den meisten Stimmen fliegt. plattformübergreifend