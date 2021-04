Gemeinsam gegen das Alleinsein

Ältere Menschen haben es doppelt schwer: Wegen der Corona-Pandemie haben sie teilweise kaum Kontakte, und bei den sich stark weiter entwickelnden Digitalisierungsprozessen können viele nicht mehr mithalten. Beides muss nicht sein. Mut macht ein besonderer TV-Auftritt.

Christian Sievers grüßt in Richtung der großen Video-Wand im ZDF-Studio: 20 Seniorinnen und Senioren winken zeitgleich zurück. Sie alle sind zwischen 65 und 87 Jahre alt und sitzen zu Hause vor ihren Bildschirmen – die eine vor ihrem iPad, der andere vor seinem Notebook. Plötzlich ertönt Musik. Der "Wellerman" läuft, ein alter Shanty-Song, der im Internet große Klickzahlen erzeugt und bei den Radiosendern regelmäßig gespielt wird. "Großartig", sagt Moderator Sievers, als die Seniorinnen und Senioren synchron zur Musik und nach Anleitung eines Trainers einen Sitztanz zeigen. Das Interessante dabei: Sie alle kennen sich nicht persönlich, wohnen über ganz Deutschland verteilt und befinden sich dennoch gemeinsam in einer Videonferenz. So wie so viele seit Beginn der Corona-Pandemie.

"Am 25.3.2020 hatten wir unsere erste Zoom-Veranstaltung, 30 Senioren waren dabei. Und natürlich hatten wir die üblichen Probleme: Die eine hatte keinen Ton, der andere hat nichts gesehen, und durcheinander gesprochen haben wir auch", sagt Dagmar Hirche, Unternehmensberaterin aus Hamburg. "Wege aus der Einsamkeit" heißt der Verein, den sie vor 13 Jahren in Hamburg gründete. "Wer schult eigentlich Menschen im Alter 65 plus im Umgang mit Smartphone und Tablet?", fragte sie sich vor einigen Jahren. Und packte schließlich selbst an.

HALLO WOCHENENDE! Interviews, TV-Tipps und vieles mehr: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Das Ergebnis, das sie live in der ZDF-Sendung "Wir & das Virus – Gesichter der Pandemie" mit den älteren Menschen präsentierte, kann sich sehen lassen. "Wer mit 80 Jahren in die digitale Welt einsteigen möchte, der braucht Geduld. Aber er kann es schaffen. Wir helfen dabei und gehen die ersten Schritte gemeinsam", sagt Dagmar Hirche. Wie aus diesen ersten Schritten ein viel beachteter Sitztanz in einer Videokonferenz werden kann, hat sie mit ihren Digitaleinsteigern im ZDF gezeigt.

STREAMING-TIPP

"Wir & das Virus – Gesichter der Pandemie" in der ZDF Mediathek verfügbar

HILFE GEGEN EINSAMKEIT

Der Anteil der sehr einsamen Menschen ist in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, ergab eine Studie im Auftrag des Bundesseniorenministeriums: In der Altersgruppe 46 bis 90 Jahre lag er bei knapp 14 Prozent. Es gibt viele Angebote mit dem Ziel, Teilhabe zu stärken und Einsamkeit zu verringern. Hier einige Beispiele, die kostenlos und anonym in Anspruch genommen werden können:

Telefonseelsorge

Das bundesweite Netzwerk wird von der evangelischen und der katholischen Kirche getragen. Die Kontaktaufnahme ist auch per Mail oder Chat möglich: www.telefonseelsorge.de. Telefon: 0800 / 11 10 111 oder 0800 / 11 10 222

Silbernetz

Das Silbernetz wendet sich an Menschen ab 60 Jahren, ermutigt zu ersten Schritten aus der Isolation und vermittelt auf Wunsch Silbernetz-Freunde, die wöchentlich anrufen. Telefon: 0800 / 47 08 090 (täglich 8 bis 22 Uhr)

Nummer gegen Kummer

Eines der größten telefonischen Beratungsangebote in Deutschland mit rund 300 ehrenamtlichen Beratern verfügt über eigene Rufnummern für Kinder und Jugendliche sowie für Eltern oder Großeltern. Per Mail und Chat: www.nummergegenkummer.de. Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 (Montag bis Samstag 14 bis 20 Uhr), Elterntelefon: 0800 / 11 10 550 (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich bis 19 Uhr)

Mehrgenerationenhäuser

Rund 530 Mehrgenerationenhäuser gibt es in Deutschland. Die vom Bund geförderten Begegnungsorte für nachbarschaftliches Füreinander helfen gerade in Corona-Zeiten mit zahlreichen Angeboten – vom Lebensmitteleinkauf über gemeinsame Aktivitäten. www.mehrgenerationenhaeuser.de, Telefon: 030 / 20 17 91 30 (Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr)

Verein "Wege aus der Einsamkeit"