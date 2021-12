Geschenkpapier an Weihnachten: Das sind die Trends 2021

Das richtige Weihnachtsgeschenk ist gefunden, doch nun stellt sich die Frage: Wie verpacke ich es am besten? Immer mehr Menschen setzen dabei auf Nachhaltigkeit.

Der Verband " Die Papierindstrie " hat bei seinen Mitgliedern gefragt, was die Trends in diesem Jahr sind. Die Zeit der dünnen Papiere scheint sich demnach endgültig dem Ende zuzuneigen. Der Kunde möchte Papiere mit dem man nicht nur gut verpacken, sondern auch basteln kann. Viele Verbraucher wünschen auch einen Hinweis auf Nachhaltigkeit.

Wer farblich im Trend liegen will, hat die Wahl zwischen klassisch, jouyful und festiv. Wer es klassisch mag, kommt an Gold nicht vorbei - gold auf weiß, gold auf rot, gold auf grün, dazu silber auf schwarz. Wer fröhliche Akzente setzen will, wird bei den eher bunten Tönen immer wieder auf rosa, pink, helle Rottöne, etwas türkis und häufig auf weiß treffen. Bei den festlichen Mustern dominieren die dunklen Farben - grau, silber, schwarz, Petrol und klare Formen. Bei den Motiven findet man Sterne, Hirsche, Kreise, Kugeln, Tannenbäume - und das Paisley kehrt zurück.