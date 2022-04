In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 14: Gesunder Menschenverstand – gibt es den überhaupt?

Wir ahnen jetzt, was er sein könnte. Aber was ist er nicht? Er ist keine verbindliche ethische oder moralische Kategorie. Ebenso ist er keine Quelle gesicherten Wissens und einwandfreier Urteile. Er kann missbraucht und krankmachend eingesetzt werden. Da gibt es so viele widersprüchliche Aspekte. Suchen wir ihn lieber im praktischen Einsatz. Wir finden ihn unentwegt im Straßenverkehr. Millionen Menschen fahren ohne nachzudenken und passen sich den gegebenen Verhältnissen an. Die gegenseitige Abhängigkeit wird fast überall akzeptiert und der gesunde Selbstschutz erzeugt sogar die Qualität der Rücksichtnahme. Wenn dennoch gehupt, zu nah aufgefahren oder rechts überholt wird, erweckt man den Zorn aller anderen.