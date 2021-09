Herbstzeit ist Gartenzeit: Was jetzt zu tun ist

Kübelgewächse brauchen für die kalte Jahreszeit besonderen Schutz. Frostempfindliche Pflanzen wie Zitruspflanzen, Olivenbäume, Oleander oder Sternjasmin sollten in einen unbeheizten Wintergarten oder an einen hellen Fleck im Keller oder Treppenhaus gestellt werden. Dort sind sie vor zu starker Kälte geschützt. Pflanzen wie die Engelstrompete oder die Fuchsie können auch im Dunkeln überwintern. Wer unsicher ist, wie seine Pflanze am besten überwintert, sollte sich im Fachhandel erkundigen.

Diese Akzente schmücken den Herbstgarten

Trist und grau? Das muss nicht sein. Manche Pflanzen zeigen erst, wenn es kälter wird, was in ihnen steckt. Heidesorten wie Calluna oder Erika lassen den Garten im Herbst bunt erblühen. Immergrüne Ziergräser wie Segge können dazu kombiniert werden. Wer seinen Herbstgarten gerne in den klassischen Tönen halten will, ist mit Chrysanthemen in Gelb oder Orange gut bedient. Buntnesseln sorgen ebenfalls für Farbakzente. Im Winter geben Stauden wie Christrosen dem Garten bunte Tupfer. So fühlen sich Igel und Vogel wohl Ist der Garten im Winter nicht ganz so ordentlich, freut das die Tiere. Nur wenig zurückgeschnittene Stauden bieten Unterschlupf für verschiedene Lebewesen. Ein Laubhaufen ist ein beliebtes Winterquartier für Igel. Und wer Vögeln etwas Gutes tun will, stellt noch ein Futterhäuschen auf – und hat dadurch einen tierfreundlichen Blickfang im Garten.