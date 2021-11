Im Dialog mit Prof. Dr. Thomas Druyen

Wir freuen uns jederzeit über Ihre Meinung zur Kolumne an zukunft(at)prisma-verlag.de. Da wir nicht alle Zuschriften ausführlich beantworten können, geht Prof. Dr. Thomas Druyen an dieser Stelle auf einige Zuschriften ein. Wir behalten uns bei Ihren Ausführungen das Recht der sinnwahrenden Kürzung vor.

Die Zukunft ist beängstigend und unsicher. Ich gehöre zu der Babyboomer-Generation und mache mir große Sorgen um meine Rente. Ich kann nicht verstehen, dass keine Partei sich richtig mit dem Thema auseinandersetzt. Längst überfällig ist die Zusammenführung von Renten und Pensionen sowie aller Berufsgruppen aus den Kammern, sodass alle in das System einzahlen. Die gravierenden Unterschiede Rente versus Pension führen zu einer großen sozialen Ungleichheit. Heraus kommt eine nicht nachvollziehbare soziale Ungerechtigkeit. Egal wo ich bin in Deutschland kommen wir immer gleich zu diesem Thema. Die Renten-Ungerechtigkeit beschäftigt uns alle sehr. [...] Margret Mack aus Esslingen

Hallo Frau Mack, Sie sprechen mir aus der Seele. Vielen Dank. All Ihre Punkte sind wichtig und bedürfen einer objektiven und verlässlichen Beurteilung, um dann endlich zu konkreten Lösungen zu kommen. Leider redet die Politik schon seit vielen Jahren um den heißen Brei herum. Wir werden dieses Thema mit einer eigenen Kolumne bearbeiten, um damit vielleicht eine weiterführende Diskussion anzuregen. Es gibt mehr als 24 Millionen Menschen über 60 Jahren in Deutschland. Das ist eine gewaltige Kraft, die sich aber auch selbst bemerkbar machen muss. Gleichzeitig dürfen wir die jungen Menschen nicht vergessen, die ihre Lebensgestaltung noch vor sich haben und schon jetzt mit großen Belastungen leben müssen. Also, dieses Thema ist ebenso wichtig wie die Klimadebatte und bedarf sofortiger Vorschläge und Maßnahmen. Wir bleiben am Ball.