Liebe Kinder: Wer ist euer liebster TV-Held?

Schickt uns eure Bilder von euren liebsten TV-Heldinnen und TV-Helden. Ihr dürft malen, Collagen anfertigen oder basteln. Eure Kunstwerke könnt ihr uns als Foto bis Freitag, 20. August, 15 Uhr, per E-Mail an leseraktion@prisma-verlag.deschicken. Oder ihr sendet eure Bilder per Post an prisma-Verlag, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf.