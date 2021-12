In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 5: Mobiles Arbeiten – Was macht das mit uns?

Hätte man vor 30 Jahren einem Arbeitgeber erzählt, ich arbeite in Zukunft drei Tage von zu Hause aus, wäre der wohl umgefallen. Nicht vor Freude, sondern vor Schreck. Das Vorurteil, dass man in den eigenen vier Wänden abgelenkt wird, weniger arbeitet und schlecht überprüft werden kann, war Standard. Die gängige Einstellung lautete über Jahrzehnte: Arbeit kann nur am Arbeitsplatz stattfinden. So gab es eben die immobile Arbeitswelt, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Kantinen und mit Kaffeepausen. Alle zusammen in der Firma, im Unternehmen oder im Konzern.