"Moulin Rouge"-Musical: Schillerndes Schauspiel

Am 6. November feiert "Moulin Rouge! Das Musical" Deutschlandpremiere in Köln. Baz Luhrmanns Erfolgsfilm wird dann in einer spektakulären Inszenierung auf die Bühne gebracht – getreu den Werten der Bohème: Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe.

Liebe Das Musical spielt 1899 in Paris: Der junge Komponist Christian (Riccardo Greco) verliebt sich in Satine (Sophie Berner), Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Die Liebe der beiden wird auf die Probe gestellt, als der Duke of Monroth (Gian Marco Schiaretti) auftaucht, der das finanziell in Schieflage geratene Moulin Rouge übernehmen möchte. Seine Bedingung: Satine soll allein ihm gehören.

Wahrheit Seit der Uraufführung im Jahr 2018 begeistert "Moulin Rouge! Das Musical" bereits das Publikum in New York, London und Melbourne. Rund 20 Millionen Euro gab Mehr-BB Entertainment für die Produktion sowie den Umbau des Musical Dome Köln aus. Rund 700 Personen wurden für das Stück gecastet. Im August 2022 begannen die Proben. Der Cast besteht aus insgesamt 35 Künstlern und Künstlerinnen aus der ganzen Welt – von Italien über die USA bis nach Kuba und Brasilien.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Freiheit Eine gewisse künstlerische Freiheit erlauben sich die Macher des Stücks – genau wie die oscarprämierte Filmvorlage von Baz Luhrmann auch. Denn die Musik stammt nicht von 1899, sondern deckt mehr als 160 Jahre Musikgeschichte ab. In das Musical sind 75 Songs von 165 Komponisten eingearbeitet – von Offenbach über Rihanna bis hin zu Lady Gaga. Die legendären Songs "Lady Marmelade" und "Come What May" aus dem Film von 2001 dürfen natürlich nicht fehlen. Neu dabei sind die Rolling Stones. Baz Luhrmann hatte die Rechte für den Film mit Nicole Kidman und Ewan McGregor in den Hauptrollen damals nicht bekommen. Alle Lieder wurden neu abgemischt.

Schönheit Die vielfach ausgezeichnete Kostümdesignerin Catherine Zuber ist verantwortlich für die prächtigen Outfits, die durch historische Maler, die Belle Époque und moderne Popkultur inspiriert sind. Satines Kleid "Sparkling Diamond" sticht besonders hervor: Es wurde von 19 Personen in 961 Stunden in mühevoller Handarbeit geschaffen und mit 3500 Swarovski-Steinen besetzt.