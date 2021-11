Musical "Ku'damm 56": Die 50er-Jahre aus moderner Perspektive

Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind vor allem eins: Hit Lieferanten. Unzählige Evergreens solcher Künstler wie Rosenstolz, Sarah Connor, Helene Fischer oder Max Raabe stammen aus ihrer Feder. Mit "Ku'damm 56" fügen sie ihrer Vita nun ein brandneues Musical zu, das in seiner opulenten Epik und dramaturgischen Dynamik eine neue Dimension für beide darstellt.

Auf der Basis des gleichnamigen ZDF-Dreiteilers wird die Geschichte der konservativen Tanzschulenleiterin Caterina Schöllack und ihrer drei jungen Töchter erzählt, die in ein lautes Aufeinanderprallen des Rückwärtsgewandten und des rebellischen Erneuerungsgeistes mündet. Eine Geschichte, die das Nachkriegsdeutschland ungeschönt in seinen widerstrebenden emotionalen Momenten zeigt und am 28. November im "Stage Theater des Westens" Premiere feiert.