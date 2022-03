In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 12: Mythos demografischer Wandel – Fluch oder Segen?

Begriffe wie Überalterung oder Unterjüngung versuchen, das Dilemma in einem Wort zu transportieren. Es stellt sich jetzt die bedrohliche Frage, warum wird dieses Thema immerfort auf die leichte Schulter nehmen. In den vergangenen 100 Jahren hat sich unsere Lebenserwartung um 30 Jahre verlängert. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, kann es durchaus mit einer Spanne von nahezu hundert Jahren rechnen. Es ist fantastisch, wie sich durch Medizin, Ernährung, Forschung und viele andere Faktoren das Leben so erstaunlich verlängert hat. Keine Frage – ein Segen.

Wer also bitte soll in Zukunft durch seinen Beitrag für die Senioren aufkommen? Der Staat? Wer ist der Staat? Wir. Also haben wir keinen Fluch, sondern eine ultimative und verdrängte Problematik, die es endlich zu lösen gilt. Eine zentrale Stellschraube, die wir selbst in der Hand hätten, ist die Dauer der Arbeitszeit. Klingt abschreckend, aber könnte der goldene Weg in die Zukunft sein.