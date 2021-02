Neue Kerzen aus Wachsresten machen

Aus Wachsresten lassen sich ganz einfach neue Kerzen gießen. Es wird lediglich ein neuer Docht benötigt.

Für Anfänger eignet sich am besten ein Flachdocht, da dieser in beide Richtungen abgebrannt werden kann. Nun wird ein Loch in die Unterseite einer Dose gemacht, durch das der neue Docht gezogen wird. Dieser wird mit einem über die Dose gelegten Holzstäbchen mittig fixiert. Mit etwas weichem Wachs kann das kleine Loch abgedichtet werden.

Wer das Gefäß mit Speiseöl einreibt, hat später keine Probleme, die Kerze aus der Form zu holen. Die Wachsreste werden bei geringer bis mittlerer Temperatur in einem Wasserbad geschmolzen und dann in die Dose gegossen. Abkühlen lassen, und fertig ist die Kerze! Lässt sie sich nach dem Abkühlen nicht herauslösen, hilft es, sie in den Kühlschrank zu stellen.

Für das Kerzengießen können übrigens neben Dosen auch Pappkartons oder Papierrollen als Form verwendet werden. Wichtig ist nur, dass kein Wachs austreten kann.