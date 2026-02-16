Neue Staffel „Dein Song“

Nachwuchs-Songwriter gesucht: In der neuen Staffel der erfolgreichen Wettbewerbs-Show „Dein Song“ geht es um junge Künstlerinnen und Künstler, die über außergewöhnliches Songwriting-Talent verfügen. Das KiKA-Format startet ab Montag, 23. Februar, in die neue Runde. Mit dabei ist erneut das Moderatoren-Duo bestehend aus dem Schweizer TV-Star Luca Hänni und Content Creatorin Jeannie Naomi Wagner. Die beiden begleiten den musikalischen Nachwuchs in insgesamt 16 Folgen. Das große Finale ist am Freitag, 20. März, ab 19.05 Uhr live bei KiKA zu sehen. Die „Dein Song“-Jury kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Mit dabei sind Johannes Strate von Revolverheld, Sängerin und Produzentin Aisha Vibes sowie die erfolgreiche Singer-Songwriterin Madeline Juno. Als Paten stehen den Teilnehmern unter anderem Leslie Clio und Loi zur Seite.