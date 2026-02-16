Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Neue Staffel „Dein Song“

16.02.2026 Musikshow

Neue Staffel „Dein Song“

von Sarah Hegemann
Die erfolgreiche Show "Dein Song" kehrt zurück und sucht junge Songwriter mit außergewöhnlichem Talent. Moderiert von Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner, begleitet von einer hochkarätigen Jury, wird das Format ab dem 23. Februar bei KiKA ausgestrahlt.
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner moderieren die Show. Fotoquelle: ©Andrea Enderlein

Nachwuchs-Songwriter gesucht: In der neuen Staffel der erfolgreichen Wettbewerbs-Show „Dein Song“ geht es um junge Künstlerinnen und Künstler, die über außergewöhnliches Songwriting-Talent verfügen. Das KiKA-Format startet ab Montag, 23. Februar, in die neue Runde. Mit dabei ist erneut das Moderatoren-Duo bestehend aus dem Schweizer TV-Star Luca Hänni und Content Creatorin Jeannie Naomi Wagner. Die beiden begleiten den musikalischen Nachwuchs in insgesamt 16 Folgen. Das große Finale ist am Freitag, 20. März, ab 19.05 Uhr live bei KiKA zu sehen. Die „Dein Song“-Jury kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Mit dabei sind Johannes Strate von Revolverheld, Sängerin und Produzentin Aisha Vibes sowie die erfolgreiche Singer-Songwriterin Madeline Juno. Als Paten stehen den Teilnehmern unter anderem Leslie Clio und Loi zur Seite.

„Dein Song“ ab Montag, 23. Februar, immer montags bis donnerstags, 19.25 Uhr auf KIKA sowie auf kika.de und in der ZDFMediathek.

Das könnte dich auch interessieren

Iris Berben über Liebe, Freiheit – und warum das Ende anders sein muss

"Ein fast perfekter Antrag"
Alice Weidel schaut ernst.

Plötzlich Vater

Im Interview
Günther Kuballa (Armin Rohde, links), Ta (Purnima Grätz) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor).

Sehenswertes im Stream

Streaming-Tipps
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".

Die Welt der Dinos

Dinosaurier-Roboter
Ein Kind und ein Dino schauen sich an.

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".

Wenn Frauen töten

Verbrechen von Frauen
Die Moderatorinnen Jule Gölsdorf (l.) und Karolin Kandler.

Die angesagtesten Konzerte 2026

Musik-Highlights
Metallica auf der Bühne in schwarz weiß.

Ein Trickbetrüger als Ermittler

Im Interview
Bastian Pastewka.

25 Jahre SOKO Leipzig

TV-Tipp
Ein Foto aus der Anfangszeit: Jan Maybach (Marco Girnth,r.) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke, l.) mit ihren damaligen Kollegen.

Die Medaillenjagd beginnt!

Winterspiele 2026
Sportler beim Ski-Bergsteigen.

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Vorfreude auf die Gartensaison

Gartenplanung
Eine Gartenschaufel in der Erde.