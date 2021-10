Nussgehölze schmücken den Garten – und können noch viel mehr

Wer ausreichend Platz hat und sich einen imposanten Riesen im Garten wünscht, für den ist die Walnuss eine gute Wahl. In der Regel trägt sie etwa ab dem Alter von zehn Jahren ihre schmackhaften Nüsse, die sich in einer grünen, glatten Schale befinden. Platzt diese auf und fallen die golfballgroßen Kugeln auf den Boden, ist Erntezeit angesagt. Doch auch während der anderen Jahreszeiten macht die Walnuss viel her, betont Jungjohann vom BGL: "Im Frühling treibt der Baum erst spät aus und verliert im Herbst vergleichsweise früh seine Blätter. Daher spendet die Krone zu der warmen Jahreszeit kühlenden Schatten, lässt während der dunkleren Monate aber viel Licht durch. Zwischen April und Mai ziehen die männlichen, hängenden, grün-gelben Staubkätzchen in den Bann und wenn im Sommer helle Sonnenstrahlen durch das lichte Blätterdach fallen, entsteht eine malerische Atmosphäre im Garten."