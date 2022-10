Revue "Berlin Berlin": glamourös und verrucht

Die Revue "Berlin Berlin" nimmt das Publikum mit auf eine atemberaubende Zeitreise in die Goldenen 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zu sehen ist das Spektakel ab Ende November im Berliner Admiralspalast.

Zuversicht und Lebensfreude – das ist die vorherrschende Stimmung während der Goldenen 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Berlin. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es ab Mitte der Dekade aufwärts für Deutschland. Das Geld saß wieder lockerer, die Menschen sehnten sich nach "Amüsemang". Eine heute noch legendäre Zeit nahm ihren Anfang, Stars wie Marlene Dietrich begeisterten das Publikum, Lichtspielhäuser und die Filmindustrie erlebten einen rasanten Aufstieg. Die Frauen kamen in neuem Look daher und setzten auf Emanzipation: Mit Bubikopf, Boas, Perlenketten und Zigarettenspitze stürzten sie sich ins Nachtleben. Männer trugen Knickerbocker und Schiebermützen. Erst mit der Machtergreifung der Nazis fanden Modernität, Freiheit und Innovationslust ein jähes Ende.

Die preisgekrönte Revue "Berlin Berlin" lässt den brodelnden Kosmos von damals wieder aufleben – und zwar vom 30. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 im Berliner Admiralspalast, wo die Show 2019 auch Weltpremiere feierte. Nach einer aufwendigen Überarbeitung und Weiterentwicklung der Show stoppte die Pandemie zwischenzeitlich die Tournee, die nun endlich stattfinden kann. Nach Berlin sind im Sommer 2023 Stationen in Baden-Baden, Köln, Frankfurt, Hannover und Dresden geplant.

Durch die Revue führt ein charismatischer Conférencier, der mit dem 30-köpfigen Ensemble pikante Anekdoten von den damaligen Stars erzählt und mit dem Publikum das Abenteuer auf Messers Schneide zwischen Wirtschaftskrise und Vergnügungssucht wagt. Auf der Bühne versammeln sich in einem Potpurri an Szenen die schillernden Größen der Zeit. Da ist etwa Marlene Dietrich, die Stilikone und unvergessene Diva, die als "fesche Lola" ihren Durchbruch feierte. Femme Fatale Anita Berber wird nachgesagt, dass sie vor jedem Auftritt eine Flasche Cognac getrunken habe. Sie machte den Smoking für Frauen salonfähig und brach alle Tabus. Die Comedian Harmonists mit ihren Hits oder Skandaltänzerin Josephine Baker sind natürlich ebenfalls mit von der Partie. Revuegirls schwingen ihre Beine, und das "Berlin Berlin"-Orchestra präsentiert mehr als 30 zeitgemäß arrangierte Glanznummern wie "Bei mir bist du schön", "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Puttin’ on the Ritz" oder "Mackie Messer". Weitere Informationen gibt es unter: www.berlinberlin-show.com

