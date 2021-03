Selbstversorgung mit Obst und Gemüse liegt im Trend

Der Trend zur Selbstversorgung mit Obst und Gemüse ist besonders seit Beginn der Corona-Pandemie zu beobachten. Mehr und mehr Nutzpflanzen halten Einzug in die Gärten Deutschlands und auch Balkonbesitzer füllen den meist deutlich kleineren Raum verstärkt mit allem, was Essbares liefert.

Für Lars Horstmann, Geschäftsführer der Baumschule Horstmann steht diese Entwicklung erst am Anfang. "In den letzten zwei Jahren wurden Äpfel, Beeren und einfach alles, was Früchte trägt immer stärker nachgefragt. Seit Kurzem zeigen unsere Kunden immer stärkeres Interesse an Gemüsepflanzen", sagt Horstmann. "Ich denke, dass der Trend zur Selbstversorgung während des ersten Corona-Lockdowns einen starken Impuls bekommen hat. Für immer mehr Menschen ist es eine gute Sache, Obst und Gemüse selbst anzubauen. Das hat viel mit dem Gedanken zu tun, unabhängig von Versorgungsketten zu sein."

Die Eigenversorgung mit Früchten und Knollen aus dem Gemüsegarten hat viele positive Aspekte. Ohne den lästigen, und in diesen Zeiten auch risikobehafteten, Gang zum Supermarkt lassen sich gesunde Lebensmittel ernten. Unter #Homegardening kursiert dieser Lifestyle mittlerweile auf Instagram, Facebook und Co.

Durch den Lockdown sind viele Menschen auf das Gärtnern gekommen und wollen das Entspannende mit dem Nützlichen verbinden. Hochbeete in allen Größen liegen klar im Trend und so mancher trennt sich sogar von seinen Zierpflanzen, um mehr Platz für Essbares zu machen.

Den eigenen Gemüsegarten verbinden viele mit Unabhängigkeit und Gesundheit und geben der Nutzfläche daher einen hohen Stellenwert. Durch neue, kompakt wachsende Sorten, bleibt der Anbau von Gemüse und Obst jedoch nicht länger auf den Nutzgarten beschränkt. In Töpfen, Kübeln und Kästen wachsen die Pflanzen auch auf dem Balkon und machen die Ernte eigener Früchte in der Stadt möglich.