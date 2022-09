Smarte Helfer erleichtern den Alltag

Was früher durchaus mit Anstrengung verbunden war, lässt sich heute oft spielend leicht per Knopfdruck erledigen. Viele kleine Helfer sind inzwischen auf dem Markt, die uns im Alter das Leben vereinfachen.

Noch ist es nicht soweit, dass jeder einen persönlichen Service-Roboter hat, der einem alle Wünsche von den Augen abliest. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt? In den vergangenen Jahren hat es im Zuge der Digitalisierung eine Fülle von Neuerungen gegeben, die unser Leben vereinfachen sollen. Gerade im Bereich des eigenen Zuhauses kann man davon profitieren. Manche Angebote richten sich sogar speziell an Senioren.

Staubsaugerroboter Mit dem Staubsauger in jede Ecke laufen und um die Möbel herumnavigieren – das kann schön anstrengend und zeitraubend sein. Diesen Aufwand kann sich sparen, wer einen Staubsaugerroboter besitzt. Inzwischen sind Modelle von verschiedenen Anbietern mit einer großen Palette von Funktionen erhältlich. Meist navigieren sie mit Sensoren, Kamera oder Lasertechnik um Hindernisse herum. Manche lassen sich außerdem per App steuern, sodass sie gezielt in bestimmte Bereiche geschickt werden können oder erst starten, wenn der Besitzer das Haus verlassen hat. Einige Modelle haben sogar eine integrierte Wischfunktion. Aber Vorsicht: Nicht jedes Modell ist für jede Wohnung und jeden Bodenbelag geeignet. Lassen Sie sich vor dem Kauf beraten, welcher Saugroboter zu Ihnen passt.

Hörgeräte Wer nicht mehr gut hören kann, profitiert von einem auf ihn angepasstes Hörgerät. Moderne Geräte sind keine klobigen Störfaktoren mehr, sondern kleine, kaum sichtbare Unterstützer. Häufig verfügen sie über Programme für bestimmte Situationen, wie beispielsweise für Gespräche in einer lauten Umgebung oder für das Fernsehen. Eine weitere Methode zu einem besseren Hörerlebnis beim Fernsehen ist das Streamen des Audiosignals per Bluetooth oder Funk direkt in die Hörsysteme. So könnten Personen mit und ohne Hörgerät gemeinsam das Programm verfolgen, jeder in der für ihn passenden Lautstärke. Für die Übertragung werden ein TV-Adapter, Streamer und unter Umständen Apps benötigt, abhängig von Hersteller und Gerät. Die Möglichkeit der direkten Übertragung des Tons in das Hörgerät gibt es natürlich auch für Musik und Telefongespräche. Mit Hilfe von Apps lassen sich bei vielen Geräten auch weitere Einstellungen problemlos über das Smartphone vornehmen.

Apps fürs Smartphone oder Tablet Smartphones und Tablets können ein Tor zur Welt sein. Wer möchte, kann mit ihnen Videotelefonate mit seinen Lieben führen, eine virtuelle Sprechstunde bei seinem Arzt besuchen und vieles mehr. Es gibt verschiedene Apps, die den Alltag erleichtern. Ein Beispiel sind solche, die dabei helfen, Medikamente richtig einzunehmen. Hat man mehrere Arzneimittel, die zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Dosierungen eingenommen werden müssen, kann es sinnvoll sein, sich durch die App rechtzeitig erinnern zu lassen. Manche Anbieter haben sogar die wichtige Funktion integriert, vor möglichen Wechselwirkungen zu warnen. Außerdem bieten viele Apps zur Unterhaltung eine schier unendliche Auswahl: Hörbücher, Musik, Nachrichten, Apps für die geistige Fitness oder Spiele – es gibt kaum etwas, das es nicht gibt. Übrigens: Auch die prisma gibt es als App. Hier präsentieren wir kostenlos das Fernsehprogramm von über 80 Sendern bis zu vier Wochen im Voraus. Darüber hinaus gibt es praktische Zusatzfunktionen wie eine Merkliste, um die App den eigenen, individuellen Vorlieben anzupassen. Außerdem Mediatheken, News und viele Informationen zu Stars und Filmen.

Hausnotruf Für Senioren, die noch rüstig sind und alleine in ihrem Haushalt leben, ist es oft eine Erleichterung, zu wissen, dass im Notfall schnell Hilfe kommt. Das versprechen die Anbieter von Hausnotrufdiensten. Sind die Kunden beispielsweise gestürzt, können sie einen Knopf drücken, den sie meist als Armband oder an einer Kette tragen. Der Knopf sendet ein Signal an die Basisstation, die dann eine Gesprächsverbindung mit der stets besetzten Notrufzentrale herstellt. Je nach Situation werden bei Bedarf Familienmitglieder und Freunde informiert oder der Rettungsdienst alarmiert.