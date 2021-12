Stricken: Buchtipps für Babykleidung und Norweger-Pullover

Für Anfänger eignen sich besonders gut Projekte, die mit nur sehr wenigen Zu- und Abnahmen sowie einfachen Mustern gestrickt werden. Wenn sie dann auch noch im Handumdrehen fertig sind, macht das Stricken doppelt so viel Spaß. Die 30 Anleitungen für Babysachen von Frédérique Alexandre vereinen all diese Punkte. Statt langer Texte gibt es knappe Anweisungen, die das Wesentliche zusammenfassen und die durch Skizzen ergänzt werden. So sieht man auf den ersten Blick, wie lang die einzelnen Teile werden müssen und in welche Richtung gearbeitet wird. In den meisten Fällen müssen Maschen nur angeschlagen und abgekettet werden, zudem werden nur rechte und linke Maschen gestrickt. Einziger Nachteil: Es wird ausschließlich Wolle der französischen Marke Phildar verwendet. Da aber stets eine Maschenprobe angegeben wird, kann man für andere Garne entsprechend umrechnen.

"Babykleidung supereinfach selber stricken" von Frédérique Alexandre, Bassermann, 112 Seiten, 9,99 Euro, ISBN: 978-3-8094-4480-0

Pullover mit winterlichen Mustern

Kein Strickmuster ist so eng mit dem Winter und der Weihnachtszeit verknüpft wie das berühmte Norwegermuster. Und wer könnte besser das Stricken von Norwegerpullis vermitteln als eine Norwegerin? Die Bloggerin Linka Neumann zeigt in ihrem Buch, wie sich die Muster auf schönen Strickjacken und Pullovern arbeiten lassen. Die Modelle werden in einem Stück gestrickt, sodass das von vielen oft als lästig empfundene Zusammennähen am Ende entfällt. Die Wilderness Sweater, wie Neumann ihre warmen Kleidungsstücke nennt, sind übrigens auf zahlreichen Wanderungen und Expeditionen Outdoor-erprobt. Das zeigen auch die atemberaubenden Farbfotografien im Buch: Jedes Einzelstück der Autorin wird in traumhaften Landschaften inszeniert. So machen die Anleitungen nicht nur Lust aufs Musterstricken, sondern auch aufs Reisen.