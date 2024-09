"Überväter": Fritz Karl im Interview

Überväter sind possessiv, drüberstehend, alles überdeckend – das ist das Erste, was mir einfällt. Das Zweite ist natürlich, dass es in dem Film über Väter geht. Aber dieses übermächtige Vaterbild ist meine erste Assoziation.

Sie haben sich auseinandergelebt. Offensichtlich gab es zwischen ihnen überhaupt keinen Kontakt mehr. Es gibt viele Ressentiments, jeder geht so seinen eigenen Weg und hat sein eigenes Weltbild. Letztendlich sind sie aber miteinander verwandt und sich doch irgendwie ähnlich. Von daher ist diese Tür – und das ist auch das Wichtigste in der Kindeserziehung – nicht so völlig verschlossen. Ich kenne das als Vater von zwei pubertierenden Jugendlichen… Das Wichtigste ist, dass die Tür nicht ganz zugeschlagen wird. Als Erwachsener sollte man dafür sorgen und auch signalisieren, dass die Tür immer einen Spalt breit offen ist.

Beide nehmen an einem Väter-Seminar teil – mit unterschiedlichen Absichten. Kann man sich mit so einem Workshop überhaupt auf die Vaterrolle vorbereiten?

Nein, der beste Plan scheitert mit dem ersten Kontakt. Kinder sind total verschieden. Viele Dinge sind auch genetisch festgelegt und haben gar nichts mit Erziehung zu tun. Ich sehe das bei meinen Kindern, manche Sachen sind einfach der Charakter, damit muss man leben. Ich sag es mal so: Wenn man vorher schon alles wüsste, wären wir Menschen ausgestorben. Das tut sich doch niemand an – es ist nervig, anstrengend, finanziell ein Desaster (lacht). Es gibt keinen logischen Grund, wieso man sich das antun sollte.

Ja. Es ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob man ein Kind in sich trägt, es neun Monate lang begleitet und spürt. Als Mann kann man das nicht im Geringsten nachvollziehen. Will man aber auch nicht – vor allem in den letzten Monaten, wo das Kreuz wehtut und man schlecht schlafen kann. Schrecklich! So eine Geburt… Wo doch der Zahnarztbesuch schon für mich Horror ist. Dafür sind wir Männer auch gar nicht gemacht.