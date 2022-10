Veranstaltungstipp: Duckomenta, Theater und mehr

"Duckumenta", "Halloween auf Burg Frankenstein", "Nibelungen – ein Solo für Kriemhild" und "Musik mit Pfiff": Das sind unserer Veranstaltungstipps der Woche.

Wer neue Welten ENTdecken und MomENTE der Weltgeschichte erleben möchte, sollte unbedingt die Ausstellung Duckomenta im Kultur- und Stadthistorischen Museum in Duisburg besuchen. Die Ausstellungen rund um die Enten und ihre berühmten Werke des Berliner Künstlerkollektivs „interDuck“ haben bereits über zwei Millionen Besucher in Deutschland gesehen. Am Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, gibt es unter dem Motto „Der Humboldt Entenhausens: Professor Püstele und die Stadt der viereckigen Eier“ einen spannenden Vortrag von Patrick Bahners.

Was: Duckomenta

Wann: 30. Oktober, 15 Uhr. Ausstellung bis April 2023, weitere Termine auf der Homepage

Wo: Kultur- und Stadthistorisches Museum

Infos: www.stadtmuseum-duisburg.de Krasser kann eine Halloween-Party kaum sein: Mehr als 90 Monster, Untote und andere scheußliche Kreaturen geben sich auf der mittelalterlichen Burg Frankenstein in Mühltal ein Stelldichein. Auf 3000 Quadratmetern verwandelt sich die 1000 Jahre alte Burgruine inmitten des Odenwalds in einen schaurig-schönen Schauplatz des Grauens. Eigentlich ist die Burg beliebter Anziehungspunkt für Wanderer und Radfahrer. Doch einmal im Jahr werden hier die düsteren Nächte rund um Halloween gefeiert – mit viel Gänsehaut und spektakulären Shows.

Was: Halloween auf Burg Frankenstein

Wann: 4. November und weitere Termine

Wo: Burg Frankenstein, Josephweg, 64367 Mühltal

Infos: www.frankenstein-halloween.de Die Königstochter Kriemhild hat immer wieder diesen Traum: Zwei Adler zerfleischen ihren geliebten Falken. In einer Prophezeiung heißt es, dass der Falke für ihren zukünftigen Ehemann stehe. Also entschließt sich Kriemhild, nie zu heiraten. Die Produktion des Vereins Theaterlandschafft in Kooperation mit dem Anhaltischen Theater Dessau ist ein Mix aus schauspielerischer Darbietung und Figurenspiel. In der Rolle der Kriemhild ist Kerstin Dathe zu sehen, die auch die Figuren des Heldenepos nach den Motiven des mittelhochdeutschen Nibelungenliedes verkörpert.

Was: Nibelungen – ein Solo für Kriemhild

Wann: 31. Oktober, 18 Uhr, und 4. November, 19 Uhr

Wo: Puppenbühne des Anhaltischen Theaters Dessau, Liliy-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Infos: www.anhaltisches-theater.de In der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker können Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren erste Erfahrungen mit klassischer Musik sammeln. Die Kids probieren bei „Musik mit Pfiff“ ausgewählte Instrumente aus und lernen deren Klänge kennen. Auf diese Weise werden Hemmschwellen abgebaut. Heitere Klanggeschichten mit jeweils einem Streich-, Blechund Holzblasinstrument warten auf die Nachwuchsmusiker. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es zählt der Spaß an Klängen und Bewegung. Ein spielerischer Einstieg in die Welt der Musik.