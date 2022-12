Veranstaltungstipp: Pferdeshow und Ausstellungen

Eine Welt zum Träumen: Mit edlen Pferden, hochkarätigen Showreitern, Trickreitern und tierischen Stars aus Film und Fernsehen präsentiert sich eine außergewöhnliche Pferdeshow in Düsseldorf. Die Veranstalter versprechen internationale Akrobaten aus der Welt des Zirkus und ein mitreißendes Musikkonzept mit Livegesang. Die Zuschauerinnen und Zuschauer tauchen in Traumwelten ab und genießen Bilder, die sie so schnell nicht vergessen werden. Ein Traum, bei dem man unbedingt das Wachwerden möglichst lange hinauszögern sollte.