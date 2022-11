Veranstaltungstipps: In den Innenstädten weihnachtet es schon

Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt. Das sind unserer Veranstaltungstipps der Woche.

Der Bad Salzufler Weihnachtstraum gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region. Die historische Altstadt der früheren Salzsiedestadt mit Bauwerken der Weser-Renaissance bildet eine besonders stimmungsvolle Kulisse. Im Zentrum befindet sich traditionell die zwölf Meter hohe und aufwendig gestaltete Weihnachtspyramide auf dem Salzhof. An den Wochenenden gibt es Musikprogramm auf zwei Bühnen. Außerdem finden am 4. sowie am 18. Dezember zwei verkaufsoffene Sonntage statt.

Was: Bad Salzufler Weihnachtstraum

Wann: 23.11. bis 30.12., täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet (Heiligabend 10 bis 14 Uhr, 25.12. geschlossen)

Wo: Salzhof, 32105 Bad Salzuflen

Infos: www.staatsbad-salzuflen.de Zu den Höhepunkten des diesjährigen Altöttinger Christkindlmarktes, der zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands zählt, gehört sicherlich die mechanische Krippe, die nach zehnjähriger Restaurierung erstmals wieder öffentlich zu sehen ist. Ansonsten erfreuen sich die Besucher am weltberühmten Ort rund um die wunderträchtige Gnadenkapelle an ausgesuchtem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten. Darüber hinaus sorgt das Adventssingen der Liedertafel an den ersten drei Adventssamstagen für Weihnachtsstimmung.

Was: Altöttinger Christkindlmarkt

Wann: 25.11. bis 18.12., Montag bis Donnerstag, 14 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr

Wo: Kapellplatz, 84503 Altötting

Infos: www.christkindlmarkt-altoetting.de Prof. Dr. Irrwitzer möchte zehn Tierarten ausrotten, fünf Flüsse vergiften und mindestens 10 000 Bäume sterben lassen. Das Problem: In ein paar Stunden ist das alte Jahr vorbei, doch sein Soll an perfiden Taten ist noch nicht erfüllt. Gemeinsam mit seiner Tante Tyrannja Vapert mixt er den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch, mit dem sich um Mitternacht alle guten Wünsche ins Gegenteil verwandeln. Zum Glück gibt es im Familienstück von Michael Ende noch Kater Maurizio di Mauro und den Raben Jakob Krakel, die das böse Treiben beenden wollen.

Was: „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“

Wann: Montag, 21. November, 10 Uhr

Wo: Städtisches Theater, Altchemnitzer Straße 27, 09120 Chemnitz

Infos: www.theater-chemnitz.de Ab dem 21. November findet in der Bremer Innenstadt auf dem Marktplatz rund um Roland und Rathaus wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Die Tradition soll bis in das Jahr 1857 zurückreichen. An den zahlreichen liebevoll dekorierten Buden gibt es jede Menge schöne Dinge zu kaufen, Imbissbuden und Karussells runden das Angebot ab. Besondere Höhepunkte sind die Auftritte der illuminierten Stelzenläufer donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr sowie die Posaunenklänge samstags um 18 Uhr vom Balkon des Bremer Rathauses.