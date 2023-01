Veranstaltungstipps: Konzert, Musical und Theaterstück

Die Musiker von Sixtyfive Cadillac sind so vielfältig wie ihre Songs. Sie stammen aus Deutschland, den Niederlanden, Griechenland, Polen und China. Das jüngste Bandmitglied ist 20, das älteste 60 Jahre alt. Die einen sind ausgebildete Profis, die anderen ambitionierte Autodidakten. Verschiedene Musikgenres von Jazz bis Funk, Punk bis Heavy Metal, Reggae oder Klassik verbinden die zehn Künstler auf der Bühne. Vor allem ihre eigenen Interpretationen der Hits aus den 1960er- und 1970er-Jahren erzeugen bei den Fans regelmäßig ekstatische Reaktionen.

Was: Sixtyfive Cadillac

Wann: Samstag, 4. Februar, 21 Uhr

Wo: Der Speicher, Röntgenstraße 20/22 (Eingang Schelfstraße), 19055 Schwerin

Infos: www.sixtyfive-cadillac.de

Mit stehenden Ovationen wurde das Debütprogramm der „Alten Mädchen“ auf den deutschen Kleinkunstbühnen gefeiert. Dabei haben die drei Frauen, von denen jede ein absolutes Alphatier sein möchte, liebreizende Harmonie in die Herzen der Zuschauer gestreut. Jetzt wollen die drei Gladiatorinnen des Popkabarett mit ihren messerscharfen Dialogen, mitreißenden Songs und Tanzeinlagen das Publikum in Magdeburg begeistern. Es wird alles besprochen, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen. Garantiert.