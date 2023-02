Veranstaltungstipps: Stand-up-Comedy, Theater und Lichtershow

Werner Momsen im Abenteuerurlaub

Walter Momsen ist ein Vielflieger. Für ihn ist Urlaub immer mit Abenteuer verbunden. In seinem Programm erzählt der Klappmaul-Komiker auf witzige Weise von seinen Erlebnissen. Wie er zum Beispiel mit Lisbeth vier Stunden im Reisebüro verbringt. Sie wollen weg. Doch wohin? Unklar. Also schickt Lisbeth ihren Werner mit einer Wagenladung Reisekataloge auf die Bühne, unter anderem am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr in Lübeck.