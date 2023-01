Veranstaltungstipps: Theater, Multi-Media-Show und Fotografieausstellung

Ob ich wirklich dazugehöre, zeigt mein Outfit. Und es macht deutlich, zu wem ich nicht gehöre. Mit entsprechenden Klamotten sehen Menschen anders aus. Dann noch schnell ein Selfie vor dem Spiegel – und schon können die Follower an meiner Kleiderauswahl teilhaben. Influencer müsste man sein. Doch die wahre Welt sieht anders aus. Dahinter steckt harte Arbeit. Und diese wird in dem Stück „Outfit of the Day“ von Regisseurin Inda Buschmann beleuchtet. Ein kritischer Spagat zwischen Glücksversprechen beim Shopping und den Schattenseiten des Konsums.