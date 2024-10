Wer bekommt den Blauen Panther? Serien-Star Sira-Anna Faal im Interview

In der Serie „Pauline“ (Disney+) spielt Sira-Anna Faal die Teenagerin Pauline, die nach einem One-Night-Stand schwanger ist. Vater des Kindes ist der Teufel. Für ihre Rolle wurde sie als „Beste Schauspielerin“ in der Kategorie Fiktion nominiert.

Pauline hat eigentlich genug Probleme und wird dann auch noch ungewollt schwanger – mit dem Kind des Teufels. Was hast Du über diese skurrile Geschichte gedacht, als Du zum ersten Mal davon gehört hast?

Sira-Anna Faal: Ich war total überrascht im ersten Moment, gleichzeitig aber auch sehr fasziniert von der Geschichte und neugierig.

Würdest Du auch in der Realität gerne telepathische Fähigkeiten besitzen?

In jedem Fall, das würde meinen Beruf um einiges erleichtern (lacht). Welche Szene bei „Pauline“ ist Dir besonders gut in Erinnerung geblieben? Die Szene, bei der Eira das Ritual mit den Engel durchführt, oben auf dem Dachboden. Wir waren drei Tage dort, und ich war körperlich total herausgefordert. Das war sehr intensiv und lehrreich für mich.

„Pauline“ ist keine Serie, die man schaut, um sich berieseln zu lassen, es werden auch gesellschaftlich relevante Themen behandelt. Welches dieser Themen liegt Dir besonders am Herzen?

Die Begriffe „Gut“ und „Böse“ zu hinterfragen und zu zeigen, dass man sie – je nach Situation oder Begebenheit – auch anders definieren kann.

Als Du erfahren hast, dass Du beim Blauen Panther als „Beste Schauspielerin“ nominiert bist – wie hat sich das angefühlt?

Ich war total glücklich und ziemlich überwältigt. Ich habe das wirklich nicht erwartet und mich in meiner Arbeit sehr gewertschätzt gefühlt in dem Moment. Darauf bin ich stolz.

Deine Konkurrenz ist nicht zu verachten. Anna Schudt und Katharina Stark sind für ihre Performances in „Push“ und „Deutsches Haus“ nominiert. Was möchtest Du ihnen sagen?

Ich freue mich unglaublich, mit so begnadeten Schauspielerinnen wie Anna und Katharina nominiert worden zu sein! Ich wünsche ihnen ganz ganz viel Glück!

Welche der drei Schauspielerinnen am Ende den Blauen Panther als „Beste Schauspielerin“ mit nach Hause nehmen darf, erfahren sie am 23. Oktober. Dann findet die Preisverleihung in der „BMW Welt“ in München statt. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt ab 22.45 Uhr, zudem gibt es ab 18.15 Uhr mehrere Livestreams, unter anderem auf www.prisma.de.

Die Moderation der großen Award Show übernimmt Steven Gätjen, an seiner Seite steht Eva Karl Faltermeier. Auf dem „Blue Carpet“ begrüßt Jacqueline Belle die Gäste. Als Medienpartner präsentiert prisma die beiden Preise „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“ in der Kategorie Fiktion. Bei den Männern sind Aaron Altaras für die Rolle des Samuel Zweifler in der Serie „Die Zweiflers“, David Kross für die Rolle des Max Brod in der Serie „Kafka“ sowie Phillip Laude für die Rolle des Frank Stimpel in der Serie „Almania“ nominiert. Die Jury entscheidet, wer die Trophäen aus Nymphenburger Porzellan bekommt.