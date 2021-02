Zum Valentinstag etwas Persönliches schenken

Der Valentinstag steht vor der Tür. Und in Lockdown-Zeiten ist es noch schwieriger als sonst, an das passende Geschenk zu kommen. Wie wäre es denn mit etwas Persönlichem?

Nehmen Sie sich doch einfach mal die Zeit, einen Liebesbrief zu schreiben. Heutzutage werden so viele Textnachrichten digital verschickt, da sind handgeschriebene Zeilen etwas Besonderes. Der Fantasie sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt. Auch bei der Gestaltung gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Sie können schönes Papier verwenden, eine getrocknete Lieblingsblume Ihres Partners oder ein Andenken in den Umschlag legen und den Brief mit einem Spritzer Ihres eigenen Parfüms noch persönlicher machen.

Wer keinen ganzen Liebesbrief schreiben möchte, kann stattdessen auch Gründe, weshalb er seinen Lieblingsmenschen so gerne hat, auf Zettel notieren und diese in einem Einmachglas mit Schleife verschenken. Übrigens: Über solche Geschenke freut man sich nicht nur am Valentinstag…