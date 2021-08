Entsparen im Alter: Wie Sie Ihre Finanzen sinnvoll planen

Irgendwann kommt die Zeit, in der das Ruhestandsvermögen ausgegeben werden soll. Aber wie funktioniert dies richtig? Das Ziel ist natürlich, durch das ersparte Vermögen gut zu leben und dieses gleichzeitig so lange wie möglich zu erhalten.

Die Deutschen sind beim Sparen immer ganz vorne mit dabei. Das gilt auch während der Covid-19-Krise: Die Sparquote in Deutschland dürfte 2020 auf rund 16 Prozent steigen und liegt damit nach Einschätzung der DZ Bank auf einem Rekordwert. Laut einer Umfrage sparen 45 Prozent der Deutschen für Notfälle und 30 Prozent für den Vermögensaufbau – also auch mit Blick auf den Ruhestand.

Doch irgendwann will das Geld auch ausgegeben werden. Aber wie funktioniert dies richtig? Das Stichwort ist das Entsparen im Alter. "Das Ziel ist natürlich, aus dem ersparten Vermögen gut zu leben und dieses gleichzeitig so lange wie möglich zu erhalten. Damit hört die Vermögensplanung nicht beim Eintritt in den Ruhestand auf, sondern geht dann in die zweite Runde", sagt der Düsseldorfer Vermögensverwalter Thomas Hünicke. "Es geht bei der Ruhestandsplanung darum, die eigenen Wünsche und Ziele zu ermitteln und eine Strategie aufzubauen, wann welcher Vermögensteil benötigt wird und wie die persönlichen finanziellen Ziele damit erreicht werden können." Damit stehe frühzeitig fest, wie lange das Vermögen ausreiche und welche weiteren Schritte in der Geldanlage gegebenenfalls unternommen werden müssten, um den Ruhestand abzusichern.