Kredite: Finanzieren, aber richtig

Ob Immobilienkauf, Autofinanzierung oder eine andere größere Anschaffung: Es existieren viele Situationen, in denen Menschen einen Kredit benötigen. Der große Vorteil ist, dass die Konditionen für Kredite in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden sind. So sind Hypothekenzinsen mit 20-jähriger Laufzeit seit 2010 von knapp fünf Prozent jährlich auf etwas über ein Prozent gefallen, Ratenkredite über 10.000 Euro mit 72 Monaten Laufzeit von in der Spitze knapp 8,3 Prozent auf rund 3,9 Prozent. Es wird also immer günstiger, sich Geld zu leihen.