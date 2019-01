| "Ab heute sind wir ehrlich"

Die Botschaft des Filmtitels klingt wie ein einfaches Rezept gegen Politikverdrossenheit: "Ab heute sind wir ehrlich" ist eine freche politische Satire mit dem in Italien populären Komiker-Duo (Salvatore) Ficarra und (Valentino) Picone, die es als Autoren, Regisseure und Hauptdarsteller ihrer Filme nur im Doppelpack gibt.

In ihrer Komödie ver-sucht sich die (fiktive) sizilianische Stadt Pie-trammare mit einem neuen Bürgermeister aus dem Griff der Vetternwirtschaft zu befreien.Bei den Wahlen traut sich einzig der integre, aber völlig unerfahrene Lehrer Pierpaolo Natoli (Vincenzo Amato) zu, als Außenseiter gegen den trickreichen Amtsinhaber anzutreten. Was niemand für möglich hält: Die Einwohner haben die Nase vom Sumpf der Korruption gestrichen voll und wählen Natoli zum neuen Bürgermeister. Das Problem nur: Natoli hält sein Wahlversprechen und regiert die Stadt ab sofort kompromisslos nach den Prinzipien von Ordnung, Ehrlichkeit und Gesetzestreue.

Steuererhöhungen? Mülltrennung? Das ist neu, damit hatte so keiner gerechnet. Und so schmilzt die Freude über den neuen Bürgermeister schneller als das Gelato in der Sommerhitze. Statt sich für den neuen Politikstil zu begeistern, gehen die Bewohner auf die Barrikaden. Anderthalb Stunden voll irrer Komik, bei der manchmal auch das Lachen im Halse stecken bleibt. Eine politische Satire aus dem Jahr 2017, die 2019 voll ins Schwarze trifft.