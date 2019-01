| Veranstaltungstipps

Mit einer Fortsetzung ist die erfolgreiche Pferdeshow "Apassionata" auf Tour und kommt am 16. und 17. Februar nach Krefeld. In "Der magische Traum" erzählen Apassionata-Kreativdirek-tor und Regisseur Holger Ehlers und sein Team die Geschichte um eine geheimnisvolle Zeitkapsel und eine von Maschinen beherrschte Erde weiter. Mehr als 65 wunderschöne Pferde, darunter Lusitanos und Shire Horses sowie Ponys und Esel, entführen mit erstklassigen Reitern und Tänzern in eine zauberhafte Welt. Licht- und Soundeffekte und die extra geschaffenen Melodien lassen Szene für Szene ein Gesamtkunstwerk entstehen. Reguläre Karten kosten zwischen 41,90 und 92,10 Euro.

Was: "Apassionata – Der magische Traum"

Wann: 16./17.2.

Wo: Yayla Arena, Westparkstraße 111, 47803 Krefeld

Infos: www.apassionata.show und Ticket-Hotline 01806/9990000

"The Great Wall" – Chinesischer Nationalcircus auf Tour

Ein artistisches Feuerwerk mit Bezug zum größten Bauwerk der Welt verspricht der Chinesische Nationalcircus bei seiner Tour "The Great Wall". Die Chinesische Mauer steht für die frühe Hochkultur des Reichs der Mitte, zu der auch die mehr als 2000 Jahre alte Akrobatik des Landes zählt. 30 Top-Artisten zeigen bei der 30-Jahre-Best-of-Jubiläums-Show preisgekrönte Darbietungen, die spektakuläre Körperbeherrschung, bezaubernden Tanz und humorvolle Poesie verbinden. Stationen im Februar: Delmenhorst (4. Februar), Braunschweig (12. Februar), Flensburg (20. Februar), Diepholz (27. Februar). Karten ab 26 Euro.

Wann: siehe oben

Wo: Veranstaltungsorte in den einzelnen Städten

Infos: www.chinesischer-nationalcircus.eu und Ticket-Hotline 01806/570070

"9. Internationales Country Music Festival"

Hörgenuss mit "den Enkeln von Johnny Cash, Willie Nelson und Dolly Parton": Das versprechen die Organisatoren des 9. Internationalen Country Music Festivals in Berlin vom 8. bis 10. Februar. Das Treffen von Künstlern, Händlern und Fans gilt als das größte Indoor-Event dieser Art in Deutschland. Mehr als 600 Musiker aus 20 Nationen werden erwartet, die auf einer der vier Bühnen mal traditionell mit Banjo und Fiddle zu hören sind, mal von Folk, Rock, Pop oder auch Schlager inspiriert. Karten gibt es an der Tageskasse. Sie kosten am Freitag und Sonntag 20, am Samstag 30 Euro, Wochenendtickets für alle drei Tage 55 Euro.

Wann: 8.2., 14–24 Uhr, 9.2., 10–24 Uhr, 10.2., 10–17 Uhr

Wo: Reinickendorfer Fontane-Haus, Königshorster Straße 6 (ehem. Wilhelmsruher Damm 142 c), 13439 Berlin

Infos: www.countrymusicmeeting.de und 030/4152876

"Gin-Festival"

Die Begeisterung für das Trendgetränk Gin hält sich. Mehrere hundert neue Sorten sind 2017 und 2018 auf den Markt gekommen, zum Beispiel als pinkfarbene Variante. Ein Tasting im großen Stil bietet das Gin-Festival Germany vom 8. bis 10. Februar in München. Mehr als 80 verschiedene Varianten aus deutschen Manufakturen und der ganzen Welt können die Besucher bei dem Genuss-Event probieren. Es richtet sich gleichermaßen an Kenner der Spirituose wie an Neulinge. Im März kommen die Organisatoren unter anderem nach Ulm (2./3. März), Ingolstadt (15./16. März), Nürnberg (16./17. März) und Frankfurt (23./24. März). Die Gäste zahlen zwischen 5,88 und 23,21 Euro plus Gebühren.

Wann: 8.–10.2.

Wo: Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München

Infos: www.gin-festival.com