| Freizeittipp

Wenn das Wetter mitspielt, sollte am Samstag, 20. Juni, abends mit der Familie ausgiebig draußen gefeiert werden, denn die Sommersonnenwende steht an. Der Samstag ist der längste Tag des Jahres und markiert den astronomischen Sommeranfang.

Traditionell wird die Sommersonnenwende in vielen Kulturen mit der Familie gefeiert. In Schweden gehört das Schmücken des Maibaums zum Mittsommerfest, ebenso wie das Flechten von Blumenkränzen. Unverheiratete Frauen sollen in der Nacht sieben Sorten wilde Blumen von sieben Wiesen pflücken und unter ihr Kopfkissen legen. Der Legende nach sollen sie dann von ihrem zukünftigen Mann träumen.

In anderen Kulturen wird ein Feuer gemacht, das böse Geister vertreiben soll. In dem Feuer können auch Zettel mit Wünschen oder kleine Opfergaben wie getrocknete Pflanzen verbrannt werden.