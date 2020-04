| Freizeittipp

Viele Menschen müssen in den heutigen Zeiten wegen verschiedener Beschränkungen auf Urlaubsreisen und Städtetrips verzichten. Wer vom Fernweh gepackt wird, kann aber zumindest virtuell in die Welt hinausziehen, um sich auf kommende Reiseabenteuer zu freuen.

Per Webcam lässt sich ein Blick auf viele Orte erhaschen, von Deutschland über Europa bis hinaus in die ganze Welt. Oft sind Sehenswürdigkeiten im Blickfeld der Kameras oder es gibt Aussichten auf tolle Strände oder spannende Architektur. Mit ein bisschen Suchaufwand im Internet gibt es auf den Seiten verschiedener Anbieter viel Spannendes zu entdecken. Auch einige Zoos geben per Webcam Einblick in ihre Tiergehege.

Was? die Welt per Webcam anschauen

Wann? jederzeit

Wo? zu Hause

Infos: zum Beispiel www.wetter.com/hd-live-webcams