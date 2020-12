Einkaufsgutscheine für Avocadostore zu gewinnen

Kleidung, Möbel oder Kosmetikartikel – aber bitte nachhaltig. Das ist heute der Wunsch vieler. Der Online-Marktplatz Avocadostore bietet zu konventionellen Produkten eine nachhaltige Alternative. prisma verlost 3 Gutscheine im Wert von je 20 Euro.

Das Sortiment von Avocadostore (2010 in Hamburg gegründet) besteht aus Eco Brands und innovativen Startups. Bei einem Kauf im Online-Shop kann sich der Kunde an zehn Nachhaltigkeitskriterien orientieren: ressourcenschonend, schadstoffreduzierte Herstellung, Bio-Rohstoffe, fair&sozial, cradle to cradle, recyclebar oder recycelt, vegan, Made in Germany, CO2-sparend, haltbar. Darüber hinaus arbeitet Avocadostore mit einem Netzwerk von Partnern zusammen, wie Oxfam-Unverpackt, Utopia, Greenpeace Energy oder der World Fair Trade Organization.

prisma und Avocadostore verlosen 3x1 Gutschein im Wert von je 20 Euro. Einfach bis zum 22. Dezember 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

