| Veranstaltungstipps

Alles, aus dem die Träume von Fahrrad- und E-Bike-Fans gemacht sind, versprechen die Organisatoren der Fahrradmesse Cyclingworld Düsseldorf. Im besonderen Ambiente der historischen Industriehallen des Areals Böhler finden Fahrradfreunde am 23. und 24. März Rennräder, Mountainbikes, Cruiserbikes und vieles mehr.

In der Demo-World können die Besucher viele Produkte testen. Wer zwischendurch in Erinnerungen schwelgen möchte, kann historische Fahrräder bewundern. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Cargobike- und Kinderlaufrad-Rennen. Tagestickets: zehn Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der Tageskasse (ermäßigt sechs oder acht Euro).

Was: "Cyclingworld"

"Cyclingworld" Wann: 23./24.3, jeweils 10–18 Uhr

23./24.3, jeweils 10–18 Uhr Wo: Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf Infos: www.cyclingworld.de

Gin-Festival

Die Begeisterung für das Trendgetränk Gin hält an. Viele hundert neue Sorten sind 2017 und 2018 auf den Markt gekommen, zum Beispiel als pinkfarbene Variante. Ein Tasting im großen Stil bietet das Gin-Festival Germany am 9. und 10. März im Hamburger Opern-Loft. Mehr als 80 verschiedene Varianten aus deutschen Manufakturen und der ganzen Welt können die Besucher bei dem Genuss-Event an verschiedenen Themenbars probieren. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Kenner wie an Neulinge. Die Gäste zahlen als Eintritt zwischen 3,70 und 7,40 Euro beziehungsweise 23,21 Euro für ein Spezial-Tasting mit einem Experten (plus Gebühren).

Wann: u.a. 9./10.3. (Hamburg)

u.a. 9./10.3. (Hamburg) Wo: Opern-Loft, Van-der-Smissen-Straße 4, 22767 Hamburg

Opern-Loft, Van-der-Smissen-Straße 4, 22767 Hamburg Infos: www.gin-festival.com und 0531/86691300

Ausstellung "Hochzeitsträume"

Der Tag der Hochzeit ist für viele Paare der wichtigste in ihrem Leben, der ganz große Traum. Wie sehen solche Träume genau aus? Wie haben sie sich verändert? Gehen alle in Erfüllung? Und was hat das alles mit Gefühlen zu tun? In seiner Ausstellung "Hochzeitsträume" zeigt das Museum Europäischer Kulturen (MEK) in Berlin, dass die Vorstellungen so verschieden sind wie die Menschen und ihre Kulturen und dennoch viel gemeinsam haben. Thema der interaktiven Schau sind auch die Gedankenwelten von Adeligen, Künstlern und Designern in Sachen Traumhochzeiten. Karten kosten acht Euro, ermäßigt vier Euro.

Wann: bis 28.7., Dienstag bis Freitag 10–17 Uhr, Samstag und Sonntag 11–18 Uhr, Montag geschlossen

bis 28.7., Dienstag bis Freitag 10–17 Uhr, Samstag und Sonntag 11–18 Uhr, Montag geschlossen Wo: Museum Europäischer Kulturen, Arnimallee 25, 14195 Berlin

Museum Europäischer Kulturen, Arnimallee 25, 14195 Berlin Infos: www.smb.museum und 030/266424242

"Cavalluna – Welt der Fantasie"

Europas beliebteste Pferdeshow Cavalluna ist auf ihrer bisher größten Tournee. Bis Juni nimmt "Cavalluna – Welt der Fantasie" das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise: Der junge Tahin entdeckt eine Welt jenseits der Realität, in der er der schönen Naia begegnet und seine Wünsche wahr werden. Die zweistündige Produktion von Regisseur und Autor Klaus Hillebrecht ist eine traumhafte Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz, Musik und wunderschönen Pferden. Die nächsten Stationen der Show sind: München (9./10. März) und Mannheim (29./30. Juni). Karten gibt es ab 39,90 Euro. Stallführungen kosten 20 Euro.