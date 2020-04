| Freizeit

Was Influencer tagtäglich tun, haben längst die klassischen Bühnen dieser Welt für sich und ihre daheimgebliebenen Fans entdeckt. So bietet die Wiener Staatsoper die Möglichkeit, sich die schönsten Aufführungen ins Wohnzimmer zu holen.

Mit einem kostenlosen Zugang kann man täglich eine ebenfalls kostenlose Aufführung mit bestem Dolby-Klang per Livestream oder nachträglich in der Videothek verfolgen. Für Abonnenten gibt es dazu eine große Auswahl an sämtlichen musikalischen Leckerbissen der vergangenen Jahre, und sie können diese jederzeit genießen. Live-Untertitel stehen dabei in acht Sprachen zur Verfügung.